Nach der Amokfahrt am Samstag Heidelberg ist erschüttert

Von Carola Fuchs 26. Februar 2017 - 19:17 Uhr

Als ein Autofahrer in Heidelberg in eine Menschengruppe fährt, beobachtet ein 19-Jähriger das Geschehen aus der Bäckerei, schließt sich ein und alarmiert die Polizei. Am Tag danach ist er nicht alleine mit seiner Ratlosigkeit.





Heidelberg - Lars Beckmann soll eigentlich Brötchen verkaufen. Aber an diesem Sonntag ist der 19-Jährige aus Ladenburg „ein bisschen angespannt“. Kein Wunder. Am Tag zuvor hat der Aushilfsverkäufer von dem Kiosk der Bäckerei Grimminger am Heidelberger Bismarckplatz aus zugesehen, wie ein 35-Jähriger mit einem Auto drei Menschen angefahren und einen 73-Jährigen so schwer verwundet hat, dass er am Abend starb. Er hat gesehen, wie der 35-Jährige eine beigefarbene Kiste auf seinem Beifahrersitz öffnete und ein Messer herausnahm. Er sah ihn aus dem Wagen aussteigen und die Bergheimer Straße hinauf fliehen. Er hörte die Menschen panisch schreien. Lars Beckmann alarmierte die Polizei und sperrte sich im Laden ein. Abends machte er seine Zeugenaussage. Einen Reim machen kann er sich auf das, was er am Tag zuvor gesehen hat, aber nicht. „Dass das hier passiert!“, sagt er.

Der Abiturient, der auf 450-Euro-Basis am Bismarckplatz regelmäßig Brötchen verkauft, ist nicht alleine mit seiner Ratlosigkeit. Immer wieder kommen an diesem Sonntag Heidelberger zu der Stelle, an der am Tag zuvor das Auto in die Menge gefahren war. Eine junge Mutter und ihre kleine Tochter legen Blumen nieder. Andere zünden Kerzen an. „In den Gedanken sind wir bei den Opfern und deren Familien“, steht auf einem Zettel, den die Mannschaft des Cafés Cavaly schräg gegenüber zusammen mit zwei roten Herzluftballons aufgehängt hat. Ein Englisch sprechender Tourist filmt sich selbst vor der kleinen Gedenkstätte.

Ein Passant konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen

Der Bismarckplatz ist neben dem Hauptbahnhof der wichtigste Knotenpunkt für den öffentlichen Personennahverkehr in Heidelberg und ein beliebter Treffpunkt. Dort fahren viele Busse und Straßenbahnen ab, dort ist immer was los. Auch am Samstag. „Das Erste, was ich wahrgenommen habe, war das schwarze Auto, das auf den Gehweg gefahren ist“, erzählt Beckmann. Ein Passant konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Ein 32-Jähriger und seine 29-jährige Freundin erfasste das Auto zwar, verletzte die beiden aber nur leicht. Beide konnten das Krankenhaus am Sonntag wieder verlassen. Der ältere Herr aber sei voll erfasst und auf etwa zwei Meter Höhe gegen eine Betonsäule geschleudert worden, erzählt Lars Beckmann. Nur zwei, drei Meter weiter war dann die Fahrt des 35-jährigen Amokfahrers an der ­benachbarten Betonsäule zu Ende.

Gelbe Markierungen am Boden zeigen an, wo das Auto zum Stehen kam. „Einige Leute kamen den Verletzten zu Hilfe“, berichtet Beckmann. Der Fahrer des Wagens griff sich sein Messer und stieg aus. „Er machte nach dem Aufprall einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck“, das ist dem 19-Jährigen noch aufgefallen. Er habe aber nicht den Eindruck gehabt, „dass er sich für das interessiert, was da gerade passiert ist“. Stattdessen floh er, erzählt Beckmann weiter, das Messer in der Hand. Einige Zeit später „fiel der Schuss“.

Bislang gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund

Die Heidelberger Polizei, die in einem kleinen Pavillon direkt neben der Bäckerei ein kleines Revier unterhält, stellte den Tatverdächtigen etwa 200 Meter weiter vor dem Alten Hallenbad. Der Mann sei mehrfach aufgefordert worden, die Waffe – ein handelsübliches Küchenmesser – aus der Hand zu legen, teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Sonntagnachmittag mit. Stattdessen sei er mit dem Messer in der Hand auf die Polizisten losgegangen. Die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt, allerdings ohne Erfolg. Ein Polizist schoss schließlich auf den 35-Jährigen. Er erlitt einen Bauchdurchschuss und wurde im Heidelberger Klinikum operiert, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.