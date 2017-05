Nach Cyber-Attacke Bahn-Anzeigetafeln noch mehrere Tage gestört

Von red/dpa 15. Mai 2017 - 13:12 Uhr

An vielen deutschen Bahnhöfen funktionieren derzeit wegen des Cyber-Angriffs nicht die Anzeigetafeln.Foto: dpa

Nach der weltweiten Cyber-Attacke werden die Anzeigetafeln an deutschen Bahnhöfen wohl noch weitere Tage gestört bleiben.

Berlin - Die von der weltweiten Cyber-Attacke betroffenen Anzeigetafeln an deutschen Bahnhöfen werden noch mehrere Tage gestört bleiben. Die Fahrkarten-Automaten dagegen seien bis auf Einzelfälle wieder einsatzbereit, sagte ein Bahnsprecher am Montag. Die digitalen Anzeigetafeln würden zuerst dort repariert, wo viele Reisende unterwegs sind. An Bahnhöfen ohne funktionierende Anzeige sollten zusätzliche Mitarbeiter und mehr Durchsagen den Reisenden helfen.

Der globale Cyber-Angriff hatte am Freitag nach Angaben von Europol mindestens 150 Länder sowie 200 000 Organisationen und Personen getroffen. Das Programm der Hacker verschlüsselt alle Daten auf dem befallenen Rechner und verlangt Lösegeld für die Entschlüsselung. Bei der Attacke nutzte die Schadsoftware eine Sicherheitslücke in nicht aktualisierten Microsoft-Betriebssystemen.

Von den 5400 deutschen Bahnhöfen sei nur „ein Bruchteil“ betroffen gewesen, sagte der Bahnsprecher. Viele Fahrkarten-Automaten hätten den Angriff bemerkt, und ihr System eigenständig heruntergefahren und neu gestartet.