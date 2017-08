Nach Brand in Markgröningen Viertes Todesopfer nach Brandstiftung

Von red/pho 10. August 2017 - 15:49 Uhr

Nach dem mutmaßlich gelegten Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Markgröningen ist nun eine vierte Person an den Folgen einer Rauchgasvergiftung gestorben.





Markgröningen - Der Brand in einerObdachlosenunterkunft in Markgröningen(Kreis Ludwigsburg) am Montag hat nun sein viertes Todesopfer gefordert: ein 45-jähriger Mann, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus lag, ist am Donnerstag an den Folgen einer schweren Rauchgasvergiftung gestorben, wie die Polizei mitteilt.

Der Brand in dem städtischen Gebäude am Gerbergässle war offenbar von einem 66-jährigen Bewohner gelegt worden. Bei einer Vernehmung hatte er die Tat eingeräumt. Zum Motiv machen Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin keine Angaben. Allerdings soll der Mann aus „persönlichen Gründen“ gehandelt haben und „psychisch auffällig“ gewesen sein. Der mutmaßliche Brandstifter war im Jahr 1984 vom Landgericht Stuttgart wegen schwerer Brandstiftung in zwei Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.