Nach Anti-Feinstaub-Demo in Stuttgart Messwerte am Neckartor schnellen in die Höhe

22. November 2016

128 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft – diesen Wert hat die Messstation am Neckartor am Montag ermittelt. Der Grund für die sehr hohe Konzentration dürfte ein durch eine Demo verursachter Stau auf der B14 gewesen sein.





Stuttgart - Nach einer Straßenkundgebung von Umweltaktivisten in Stuttgart sind die Schadstoffwerte für Feinstaub an der Messstelle am Neckartor in die Höhe geschnellt. Die Station zeigte für Montag den Tagesmittelwert von 128 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft - der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Ursache für die hohe Konzentration war wohl ein durch die Proteste am Montag verursachter Stau. Am Sonntag, als es deutlich weniger Verkehr gab, hatte die Station noch 36 Mikrogramm gemessen.

Gegen die Luftverschmutzung hatten am Montagabend rund 200 Aktivisten der Bürgerinitiative Neckartor protestiert. Sie verursachten im Berufsverkehr einen etwa zehn Kilometer langen Stau auf den Hauptstraßen.

Bereits der dritte Feinstaubalarm in diesem Herbst

Seit Montag gilt in der Landeshauptstadt wieder Feinstaubalarm. Autofahrer sind aufgerufen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch Komfortkamine, die nicht unbedingt zum Heizen nötig sind, sollen nicht benutzt werden.

Feinstaubalarm wird ausgerufen, wenn die vorhergesagte Wetterlage einen Anstieg der Werte erwarten lässt. Es ist bereits der dritte in diesem Herbst. Laut Deutschem Wetterdienst kann der Alarm in der Schwabenmetropole noch bis Ende der Woche andauern.