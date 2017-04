Mutmaßlicher BVB-Bomber festgenommen Die Nachbarn sind erschüttert

Von Christine Keck 21. April 2017 - 14:00 Uhr

Nach der Festnahme des mutmaßlichen BVB-Attentäters gibt es Details zu dem Tatverdächtigen. Die Nachbarn sind entsetzt und können es kaum fassen, dass der mutmaßliche Täter in ihrer Nähe lebte.





Tübingen - Ein Holzzaun umgibt das große Grundstück, an dem weißen Einfamilienhaus ist eine Überwachungskamera angebracht. Vermutlich in der Einliegerwohnung der Immobilie in bester Rottenburger Lage hat er gewohnt: der 28-jährige Sergej W., der die Bombenattacke auf den Team-Bus des BVB verübt haben soll. Gleich vier große Polizeiwagen parken am Freitagmorgen vor dem Grundstück mit dem weitläufigen Garten und dem Wäscheständer auf der Terrasse. Etliche Beamten durchsuchen das Haus, auch ein Hund ist im Einsatz. Die ersten Fernsehteams positionieren ihre Kameras vor der gepflasterten Einfahrt.

Im ansonsten so unauffälligen Fasanenweg laufen inzwischen die Nachbarn zusammen. Sie sind entsetzt und können es kaum fassen, dass der Täter in ihrer Nähe lebte. „Ich habe im Fernsehen von der Festnahme erfahren“, sagt ein 75-jähriger Rentner, der nur ein paar Häuser weiter wohnt. „Bei uns ist eigentlich sonst ziemlich wenig los.“ Den Deutsch-Russen, der auch immer wieder Besuch von seiner Freundin hatte, kennt er nicht. „Da parkte seit einiger Zeit ein kleines rotes Auto mit Freudenstädter Kennzeichen immer mitten in der Kurve“, erzählt er, darüber habe er sich schon mehrfach geärgert.

Örtliche Polizei über Zugriff nicht informiert

Der aus Freudenstadt stammende Sergej. W. arbeitete als Elektriker im Fernheizwerk auf der Tübinger Morgenstelle. Wie der Pressesprecher des Mannheimer Unternehmens MVV Energie bestätigt, war der 28-Jährige bereits seit zehn Monaten in dem Heizwerk, das das Universitätsklinikum mit Wärme versorgt, beschäftigt. Dort ist er auch am Freitagmorgen von Spezialkräften der GSG 9 nach einer einwöchigen Observation festgenommen worden. Er war gerade auf dem Weg zur Arbeit. Augenzeugen im Uniklinikum berichten von jede Menge Blaulicht und einem Großeinsatz der Polizei.

Der Rottenburger Erste Bürgermeister Thomas Weigel zeigt sich erleichtert über die Festnahme. „Es ist gut, dass er gefasst wurde“, erstaunlich sei aber, wie lange sich manche Menschen verbergen könnten. Verblüfft habe ihn auch die Tatsache, dass die Taktik des mutmaßlichen Täters wohl aufgegangen sei. Sergej W. wollte mit dem Bombenanschlag einen Kursabfall der BVB-Aktie erzwingen und mit sogenannten Put-Optionen ein Vermögen verdienen. Die örtliche Polizei sei über den Zugriff nicht informiert worden, sagt Weigel, der Tatverdächtige sei auch nicht in Rottenburg gemeldet. Alles habe aber reibungslos funktioniert. „Ich bin froh, dass es keine islamistischen Hintergründe gibt“, sagt Weigel, „wir in Rottenburg sind beim Thema Integration nämlich ganz gut unterwegs.“