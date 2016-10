München 100 Polizisten rücken zu Whatsapp-Party aus

Von red/dpa 16. Oktober 2016 - 20:27 Uhr

In München artet eine Party aus, für die die Einladungen via Whatsapp verschickt worden waren.Foto: dpa

Bei einer via Whatsapp verbreiteten Einladung für eine Party in München, musste die Polizei mit mehr als 100 Einsatzkräften anrücken.

München - Mehr als 100 Polizisten im Einsatz, eine teilweise gesperrte Straßenbahnlinie, Beamtenbeleidigungen und mehrere Festnahmen: Eine Privatparty ist in der Nacht zum Sonntag in München völlig außer Kontrolle geraten. Nach Polizeiangaben hatte ein 18-Jähriger die Einladung über Whatsapp verschickt und mehr als 150 Gäste angelockt. Die Feiernden randalierten im Innenhof und in den Nachbarwohnungen, bis Anwohner die Polizei alarmierten. Als die Beamten versuchten, die Feier aufzulösen, heizte sich die Stimmung laut Polizei immer mehr auf. Beamte wurden beleidigt, einige Partygäste kletterten sogar auf Streifenwagen.

Um die Lage zu beruhigen, rückten schließlich mehr als 100 Beamte an. Die Straße wurde gesperrt, eine Straßenbahnlinie wurde gestoppt. Zwei 18-Jährige wurden kurzzeitig festgenommen, von mehreren Partygästen wurden die Personalien aufgenommen - sie alle erhielten Anzeigen wegen Landfriedensbruchs. Der Veranstalter kam ungeschoren davon: „Er konnte ja nichts dafür“, sagte ein Sprecher der Polizei.