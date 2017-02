Mordfall Nadine E. in Ludwigsburg Angeklagter Ehemann nimmt sich das Leben

Von jui 06. Februar 2017 - 11:26 Uhr

Ein Kreuz, Blumen und Kerzen erinnern in Eglosheim an Nadine E. Der Angeklagte im Prozess um den Tod von Nadine E. ist nun tot.Foto: factum/Granville

Der Angeklagte im Prozess um den Tod von Nadine E. ist tot: Am Montagmorgen wurde der Ehemann leblos in seiner Zelle in Stuttgart-Stammheim aufgefunden. Er hat sich das Leben genommen.

Stuttgart/Ludwigsburg - Dramatische Wende im Prozess um den gewaltsamen Tod von Nadine E. aus Ludwigsburg: Der angeklagte Ehemann hat sich im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim das Leben genommen. Das bestätigte ds Justizministerium Baden-Württemberg am Montagvormittag. Der 43-Jährige sei am Morgen gegen 6 Uhr tot aufgefunden worden.

Seit Januar vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Ehemann der getöteten 36-Jährigen aus Ludwigsburg-Eglosheim vorgeworfen, im Herbst 2015 Nadine E. erwürgt und ihre Leiche anschließend in einem Gebüsch nahe den S-Bahn-Gleisen abgelegt zu haben. Seit Anfang Januar stand er deshalb vor dem Landgericht Stuttgart. Der Vater zweier kleiner Kinder hatte stets seine Unschuld beteuert.