Mord mit Bratpfanne in Ludwigsburg Angeklagter wiederholt Geständnis

Von red/dpa 24. Januar 2017 - 12:55 Uhr

Vor dem Landgericht Stuttgart wird der Mord an einer 60-Jährigen verhandelt.Foto: dpa

Der 56-jährige Angeklagte hat den Mord an seiner Lebensgefährtin vor dem Landgericht Stuttgart gestanden. Demnach soll er sein Opfer mit einer Bratpfanne, seinen Händen und einem Küchenmesser attackiert haben.

Stuttgart - Tatwerkzeuge Bratpfanne und Küchenmesser: Sieben Monate nach der Tötung seiner Lebensgefährtin in der gemeinsamen Küche in Ludwigsburg hat ein 56 Jahre alter Mann vor Gericht die Tat erneut eingeräumt. „Es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern“, sagte der Kfz-Mechaniker am Dienstag vor dem Landgericht in Stuttgart. Die Anklage gegen ihn lautet auf Mord.

Heimtückisch soll er die 60-Jährige mit einer schmiedeeisernen Bratpfanne, seinen Händen und mit einem Küchenmesser attackiert und getötet haben. 17 Mal soll er auf die am Boden liegende Frau eingestochen haben. Er soll die Tat bereits bei seiner Festnahme am Tattag am 23. Juni 2016 gestanden haben. Das Landgericht hat zunächst acht Verhandlungstage bis zum 21. Februar angesetzt.