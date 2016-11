Modellbaumesse in Stuttgart Miniaturliebhaber bauen Cannstatter Wasen nach

Von Christoph Masurek 18. November 2016 - 13:18 Uhr

Auf der Modellbau Süd kommen nicht nur Bastler auf ihre Kosten. Zwischen Eisenbahnen, Schiffen, Flugzeugen und Autos die Besucher auch Miniaturen von Stuttgarter Sehenswürdigkeiten bestaunen.





Stuttgart - Schiffe, Flugzeuge, Eisenbahnen und ganze Landschaften – auf der diesjährigen Modellbau Süd vom 17. bis zum 21. November treffen sich wieder Miniaturliebhaber auf der Stuttgarter Messe, um ihre neuesten Bausätze und Konstruktionen vorzustellen. Darunter finden sich auch Stuttgarter Modelle wie zum Beispiel das Cannstatter Volksfest.

Neben der Ausstellung der neuesten Modelle gibt es auch viele Veranstaltungen. In Halle 3 können sich Modellboot-Fahrer in Rennen miteinander messen oder Piloten von Modellflugzeugen stellen in spektakulären Manövern ihre Flugkunst zur Schau. Auch Fans der Eisenlok kommen auf ihre Kosten. In vielen Dioramen fahren die Miniatur-Züge durch Berglandschaften oder Bahnhöfe.

Die Modellbau-Ausstellung ist noch bis zum Montag, 21. November, auf der Stuttgarter Messe zu sehen.

