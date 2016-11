Modell für Eiermann-Campus gekürt Ein bewohnbarer Schutzriegel wie eine Schlange

Von Josef Schunder 29. November 2016 - 19:44 Uhr

So soll der vorgeschlagene Lärmschutzriegel mit Wohnungen auf die Autofahrer am Autobahnkreuz Stuttgart wirken.Foto: Steidle Architekten und Realgrün Landschaftsarchitekten

Der Wettbewerb der Architekten ist entschieden – zwei Münchner Büros dürfen für das frühere IBM-Areal in Stuttgart die Planung machen. Neben bestehenden Kulturdenkmalen entstehen neue, betont städtische Viertel mit Freiflächen. Besonders markant: ein 450 Meter langer Gebäuderiegel mit Wohnungen, der den Lärm von der Autobahn dämpft.

Stuttgart - Dicht bebaute Viertel, großzügige Freiflächen dazwischen und ein rund 450 Meter langer Gebäudekomplex, der als Lärmschutz fungiert: So soll der sogenannte Eiermann-Campus in Stuttgart-Vaihingen bebaut werden. Mit diesem Vorschlag haben die Münchner Büros Steidle Architekten und Realgrün Landschaftsarchitekten den städtebaulichen Wettbewerb für sich entschieden.

Mehr zum Thema

Am Montag votierte das Preisgericht mit 16:1 Stimmen sehr klar für ihr Modell. Nur ein CDU-Stadtrat stimmte dagegen. Am Dienstagabend lobten Städtebaubürgermeister Peter Pätzold (Grüne), der Investor Mathias Düsterdick von der Düsseldorfer Gerch-Group sowie der Jury-Vorsitzende Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, den gekürten Vorschlag in den höchsten Tönen.

Gegen den Lärm waren Lösungen gefragt

Dieser Campus werde nun endlich wachgeküsst, meinte Pätzold. Es zeichne sich ein modernes Stadtquartier ab, das als Ganzes funktionsfähig sei. Der bewohnbare Lärmschutzriegel, wegen der gewundenen Form „Schleifenhaus“ genannt, sei „wahrlich herausragend“. Das siegreiche Architekturbüro habe damit auf innovative Weise „einen Problemlöser in ein Gestaltungselement umgewandelt“.

Der Lärm vom benachbarten Autobahnkreuz Stuttgart nämlich ist auf dem früheren Areal von IBM Deutschland unüberhörbar. Dass man die Neubauten so gut wie möglich abschirmen muss, war immer klar. Steidle Architekten nahmen sich dafür einen schmalen, 450 Meter langen Gebäudekomplex vor, der sich zwischen den Autobahnen einerseits und vier Kulturdenkmalen andererseits durchschlängelt. Der Schall von den Fernstraßen soll am Schleifenhaus auf eine Glaswand treffen, hinter der Laubengänge verlaufen mit Zugängen zu den Wohnungen. Im Inneren des Gebäudekomplexes sollen – zum Beispiel für Studenten und Senioren – Wohnräume entstehen, die zum Zentrum des Areals ausgerichtet sind. Außerdem vielleicht Gästezimmer eines Boardinghauses. Dieser Kunstgriff schaffe „einen Mehrwert für die gesamten Flächen“ hinter dem Lärmschutzriegel, sagte Pätzold.

Viertel mit betont städtischer Anmutung

Für das Areal, wegen heute denkmalgeschützter Bauten nach Entwürfen von Egon Eiermann auch Eiermann-Campus genannt, schlugen die Architekten außerdem einen Verbund von baulich verdichteten Vierteln mit betont städtischer Anmutung vor. Diese Quartiere sollen nach außen jeweils recht geschlossen wirken, innen aber Aufenthaltsflächen und Plätze bieten. „Durch die Mischung unterschiedlicher Architektursprachen um den Quartiersplatz herum entstehen differenzierte Stadträume“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gerch-Group, die das Votum des Preisgerichts aufgreift. Zentral zwischen Kulturdenkmalen und Neubauten sind ein parkartiger Platz mit See und ein vielleicht 50 Meter hohes Punkthaus mit Apartments vorgesehen.