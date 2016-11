Mode aus Metzingen Hugo Boss schwächelt weiter

Von red/dpa/lsw 02. November 2016 - 08:48 Uhr

Hugo Boss hat ein schwaches drittes Quartal zu verzeichnen.Foto: dpa

Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss hat weiter mit Rückgängen zu kämpfen. Der neue Chef Mark Langer sprach von einem schwierigen dritten Quartal.

Metzingen - Der Modekonzern Hugo Boss hat im dritten Quartal mit weiteren Rückgängen zu kämpfen gehabt. Insbesondere in Europa trübte sich die Branchenkonjunktur weiter ein, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Der Konzernumsatz sank um 6 Prozent auf 703 Millionen Euro. In Deutschland gingen die Erlöse sogar zweistellig zurück. Hugo Boss hatte kräftig die Kosten gedrückt. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 9 Prozent auf 80,6 Millionen Euro. Der neue Hugo-Boss-Chef Mark Langer sprach von einem schwierigen Quartal.

Der Edelschneider aus Metzingen steckt in einem umfangreichen Umbau, nachdem eine teure Ladenexpansion und der Versuch, die Marke Boss im Luxussegment zu etablieren, fehlgeschlagen waren. Auch die Krise in der Modebranche ging an dem Unternehmen nicht spurlos vorbei.