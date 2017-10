Mindestgröße in Berufen Wie groß muss man sein als . . .

Von Markus Brauer 18. Oktober 2017 - 09:53 Uhr

Der Europäische Gerichtshof entscheidet, wie groß ein Polizeianwärter mindestens sein muss. Griechenland verlangt von seinen zukünftigen Beamten, dass sie eine Mindestgröße von 1,70 Metern haben.





Stuttgart - Für seine Körpergröße kann man (in der Regel) nichts. Ob jemand 1,55 Meter oder 1,95 Meter misst, ist einem (meistens zumindest) in die Wiege gelegt. Arbeitgeber verlangen in einigen Berufen bestimmte körperliche Voraussetzungen von ihren Beschäftigten. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute (18. Oktober), wie groß ein Polizeianwärter mindestens sein muss. Griechenland verlangt von seinen zukünftigen Beamten, dass sie eine Mindestgröße von 1,70 Metern haben. Vor allem Frauen sehen darin eine Diskriminierung.

Anfang August entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf, dass eine 161,5 Zentimeter große Frau nicht von der Bewerbung für die Polizei ausgeschlossen werden dürfe, weil sie zu klein ist. Die Richter kritisierten die per Erlass erfolgte Festsetzung von Mindestkörpergrößen für Männer und Frauen für den Polizeidienst (1,68 Meter für männliche Bewerber, 1,63 Meter für weibliche).

Allerdings bezweifeln die Düsseldorfer Richter nicht, dass eine Mindestgröße für Polizisten nötig ist. Jedoch seien Männer durch die unterschiedlichen Größenvorgaben im Bewerbungsverfahren benachteiligt. Über die Anforderungen für den Polizeidienst entscheiden die Bundesländer. In Baden-Württemberg wird eine Mindestgröße von 1,60 Metern verlangt.

