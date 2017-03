Michael Ammer feiert im H’ugo’s Der Partykönig ruft – und alle kommen

Von red 18. März 2017 - 11:25 Uhr

Wenn Partykönig Michael Ammer einlädt, dann kommen sie alle – wie Freitagnacht in der Stuttgarter Location H’ugo’s. Promi und Party geht eben gut.





33 Bilder ansehen

Stuttgart - Im H’ugo’s lässt es sich gut feiern, das weiß auch Deutschlands Partykönig Michael Ammer – und hat die Prominenz am Freitag zur „Star Press Media Night“ nach Stuttgart geladen. Zahlreiche prominente Gäste sind seinem Ruf gefolgt und haben nach einem schicken Drei-Gänge-Menü die ganze Nacht gefeiert. Unter den Gästen gesichtet wurde etwa „Germany’s Next Topmodel“-Siegerin Kim Hnizdo und Dschungelcamperinnen Sarah Joelle und Nadine Mieth. House-Sänger Cosmo Klein hat den Partywütigen dabei so richtig eingeheizt.

Mehr zum Thema

Fotos der Partynacht finden Sie in unserer Bildergalerie.