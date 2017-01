Mercedes Benz Junior Cup in Sindelfingen Der Livestream des Turniers

Von pma 06. Januar 2017 - 07:00 Uhr

Wir zeigen den Livestream des Mercedes Benz Junior Cups aus dem Sindelfinger Glaspalast.Foto: Pressefoto Baumann

Der Mercedes Benz Junior Cup im Glaspalast in Sindelfingen steht an. Wir zeigen an beiden Tagen den Livestream mit allen Spielen, allen Toren und allen Highlights.

Sindelfingen - Alles ist angerichtet zur 27. Auflage des Mercedes Benz Junior Cups im Sindelfinger Glaspalast. Acht internationale Topmannschaften aus dem U19-Bereich messen sich an zwei Turniertagen und ermitteln einen Sieger. Mit dabei ist Lokalmatador VfB Stuttgart sowie RB Leipzig, Schalke 04 und die TSG Hoffenheim.

Aus dem Ausland mischen Leicester City, Rosenborg Trondheim, die U19 von Südkorea und Titelverteidiger SK Rapid Wien mit. Wir zeigen den offiziellen Livestream des Turniers in voller Länge. So verpassen Sie kein Spiel und sehen alle Tore und die Highlights aller Begegnungen. Los geht es um 13 Uhr.

Einen Liveblog zum Turnier sowie alle Spiele im Liveticker, Echtzeittabellen und viele Bilder aus der Halle gibt es bei unserem Fußballportal FuPa Stuttgart.