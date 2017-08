Marvel’s The Defenders Der August bringt neuen Stoff für Marvel-Fans

Von lw/AFP 01. August 2017 - 16:15 Uhr

Action, Action, und noch mehr Action – vier ungleiche Helden müssen sich in der neuen Marvel-Serie zusammenraufen, um die Welt zu retten. Wir verraten den Start der Netflix-Serie.





10 Bilder ansehen

New York - Der August wird ein guter Monat für Marvel-Fans: Der Streaminganbieter Netflix hat seine vier Actionserien in einem „Crossover“ zusammengelegt. In der neuen Marvel-Superhelden-Miniserie „Marvel’s The Defenders“ kämpfen die Marvel-Helden Daredevil, Jessica Jones, Luka Cage und Iron Fist mit vereinten Kärften gegen eine große Bedrohung in New York. Jeder der vier Charaktere hat seine eigene Helden-Serie auf Netflix.

Mehr zum Thema

Die Erstausstrahlung der Serie ist für den 18. August geplant. Am gestrigen Montag, 31. Juli, feierten die Darsteller in New York schon einmal Premiere.

Sehen Sie in unserer Bildergalerie die Stars der neuen Superhelden-Serie auf dem roten Teppich in New York.