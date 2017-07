Marbach im Kreis Ludwigsburg Unfall mit gestohlenem Roller

Von red/pho 25. Juli 2017 - 11:47 Uhr

Der Roller, mit dem der Jugendliche den Unfall in Marbach baute, war gestohlen. Foto: dpa

Ein Jugendlicher rammt in Marbach mit einer Vespa ein stehendes Auto und entfernt sich unter einem Vorwand vom Unfallort. Später stellt sich heraus: Er hatte den Roller geklaut.

Marbach/Neckar - Ein bislang unbekannter Jugendlicher ist am Montagnachmittag gegen 16:50 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Marbacher Stadtmauer an der Bottwartalstraße gegen den stehenden Ford einer 44-jährigen Frau gefahren. Er stürzte dabei über die Motorhaube des Autos, blieb aber nach Angaben der Polizei augenscheinlich unverletzt.

Nach dem Unfall erklärte er der Autofahrerin, dass er seine Eltern verständigen wolle und ging mit zwei zwischenzeitlich hinzugekommenen Jugendlichen in Richtung Stadtmitte davon. Den Roller ließ er am Unfallort zurück.

Der blaue Vespa-Roller war gestohlen

Nachdem der Jugendliche nicht zurückkehrte, verständigte die Autofahrerin die Polizei. Wie sich herausstellte, war der blaue Vespa-Roller in der Nacht zum vergangenen Freitag in der Leipziger Straße in Marbach (Kreis Ludwigsburg) gestohlen worden.

Der unbekannte Rollerfahrer ist etwa 1,70 Meter groß, stämmig und hat kurze, hellere Haare. Er war zur Unfallzeit bekleidet mit einer beigefarbenen Cargo-Hose und einem hellen T-Shirt. Bei seinen Begleitern handelt es sich um einen etwa 16-jährigen Jugendlichen mit blonden Haaren, der schwarz gekleidet war und um ein etwa gleichaltriges Mädchen mit schwarzen langen Haaren. Beide hatten einen schwarzen Motorradhelm dabei.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144/900-0 entgegen.