Marbach am Neckar Zwei Verletzte bei Schlägerei auf offener Straße

Von red/pho 04. Oktober 2017 - 11:44 Uhr

Die Polizeibeamten konnten bislang nicht herausfinden, wer den Streit warum angefangen hat (Symbolbild). Foto: Weingand / STZN

Am sehr frühen Dienstagmorgen sieht eine Frau, wie sich bei einer Tankstelle in Marbach junge Männer prügeln. Als die Polizei eintrifft, ist unklar, wie es zu dem Streit kam.

Marbach - Aus bislang unbekannter Ursache sind am frühen Dienstagmorgen mehrere junge Männer nahe einer Tankstelle an der Poppenweilerstraße in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) aneinander geraten.

Eine Autofahrerin wurde gegen 3.40 Uhr darauf aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen schließlich auf drei Männer im Alter von 21, 23 und 26 Jahren, die sich in einem Hausflur aufhielten.

Ein Rettungswagen musste kommen

Der 23-Jährige hatte Verletzungen im Gesicht, weswegen ein Rettungswagen gerufen wurde. Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere 22- und 26-jährige Männer dazu. Auch der 26 jahre alte Mann war verletzt. Wegen widersprüchlicher Angaben ließ sich der genaue Tatablauf bisher nicht klären. Der verletzte 23 Jahre alte Mann, der wohl alkoholisiert war, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Atemalkoholtests der beiden 22- und 26-Jährigen verliefen positiv.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen übernommen.