Mannheimer Luisenpark Gestohlener Pinguin ist tot aufgefunden worden

Von red/dpa 16. Februar 2017 - 13:50 Uhr

In Mannheim wurde ein junger Humboldt-Pinguin aus einem Tiergehege gestohlen.Foto: dpa

Am helllichten Tag ist am Wochenende ein Pinguin aus dem Luisenpark in Mannheim gestohlen worden. Nun ist das Tier tot aufgefunden worden.

Mannheim - Der aus dem Luisenpark in Mannheim gestohlene Pinguin ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Passant den Körper des toten Tieres am Donnerstagmorgen am Rande eines Parkplatzes in der Museumstraße. Anhand der Flügelmarke mit der Nummer 53 konnten die Beamten ermitteln, dass es sich dabei um den entwendeten Humboldt-Pinguin handelte.

Offenbar hatte sich der Täter an dieser Stelle des 50 bis 60 Zentimeter großen Jungtieres entledigt. Ob der Pinguin zu diesem Zeitpunkt noch lebte, ist nicht bekannt. Das tote Tier soll nun veterinärmedizinisch untersucht werden. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Einen Bericht der „Rheinpfalz“, nach dem das Tier ohne Kopf gefunden wurde, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Zoodirektor erschüttert über den Tod

„Einen schlimmeren Ausgang hätte der Vorfall um unseren verschwundenen Pinguin nicht nehmen können“, sagt Parkdirektor Joachim Költzsch. „Und hier geht es um den emotionalen Wert, den das Tier bei unseren Mitarbeitern und Besuchern hatte. Wir alle, vor allem unsere Tierpfleger, die sich tagtäglich um das Tier gekümmert haben, sind erschüttert. Erschüttert über den Tod, aber auch erschüttert über so wenig Achtung im Umgang mit Lebewesen.“

Der Pinguin war am Samstag verschwunden. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Die Beamten sehen keine Anhaltspunkte dafür, dass das Tier eigenständig aus dem Gehege im Mannheimer Luisenpark entkommen oder einem Wildtier zum Opfer gefallen war.