Mann in Murr zieht ein Messer Schlägerei: Opfer verliert einen Finger

Von Tim Höhn 22. Januar 2017 - 16:39 Uhr

Ein Unbekannter hat einem jungen Mann in Murr den kleinen Finger abgeschnitten – und ist danach geflüchtet.Foto: dpa

Erst war es eine verbale Auseinandersetzung, daraus wurde eine Schlägerei, plötzlich zog einer der Beteiligten ein Messer: ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in Murr einem Asylbewerber den kleinen Finger abgeschnitten. Der Täter ist danach geflüchtet.

Murr - Eine Schlägerei ist in der Nacht auf Samstag in Murr eskaliert: Einer der Angreifer zückte ein Messer und trennte damit einem 26-jährigen Asylbewerber den kleinen Finger nahezu komplett ab.

Vorausgegangen war der Attacke gegen 4 Uhr ein verbales Scharmützel im Nachtbus nach Murr zwischen zwei Gruppen, die jeweils aus mehreren Männern bestanden. Nachdem diverse Beleidigungen ausgetauscht worden waren, schickte der Busfahrer die Streithähne im Bereich der Marbacher Straße in Murr aus dem Bus. Draußen kam es nach Erkenntnissen der Polizei zu einer Schlägerei, in deren Verlauf eine Person ein Messer zückte und den 26-jährigen Flüchtling aus dem Kosovo an der Hand derart verletzte, dass sein kleiner Finger fast völlig abgetrennt wurde.

Die Gruppe um den mutmaßlichen Täter trat daraufhin die Flucht an. Das 26-jährige Opfer kam ins Krankenhaus. Ob der Finger gerettet werden kann, ist noch unklar, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 / 90 00, zu melden.