Mahlzeit auf dem Golfplatz Python verschlingt Känguru am 17. Loch

Von red/AFP 13. Dezember 2016 - 20:56 Uhr

Kein gewöhnlicher Anblick bei einer Runde Golf: Auf einem Golfplatz im nordostaustralischen Cairns hat eine Riesenschlange ein Wallaby verschlungen – mitten auf dem Golfplatz. Ein der Golfer hielt mit dem Handy drauf.





5 Bilder ansehen

Sydney - Eine Golfpartie in Australien hat für die Spieler eine aufregende Wendung genommen, als sie plötzlich vor einer Python-Schlange standen, die ein Wallaby verschlang. Bei seiner üppigen Mahlzeit ließ sich das etwa vier Meter lange Reptil nicht von den Golfern stören, wie einer von ihnen am Dienstag berichtete. Ein Wallaby gehört zwar zu den kleinen Känguru-Arten, ist aber immerhin gut einen halben Meter lang.

Robert Willemse war am 17. Loch des Golfplatzes Paradise Palms im nordostaustralischen Cairns angekommen, als er plötzlich mitbekam, wie eine Neuguinea-Amethystpython das Wallaby verschlang. „Es gelang ihr tatsächlich, es ganz zu schlucken, und dann schlängelte sie sich in den Busch davon, wahrscheinlich um ihre ziemlich große Mahlzeit zu verdauen“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Willemse knipste ein paar Fotos von dem Naturschauspiel, bevor er seine Golfpartie fortsetzte.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag. Auf dem Golfplatz im Norden des Bundesstaates Queensland sei es üblich, ab und an ein Wallaby zu entdecken, erzählte Willemse. Eine Riesenschlange sei hingegen ganz und gar alltäglich. Willemse vermutete, dass sich die Python von einem Baum auf das Beuteltier hatte fallen lassen, um es zu erbeuten. „Sie wäre nie in der Lage gewesen, das Wallaby auf freiem Feld zu fangen“, gab Willemse zu bedenken. Die Neuguinea-Amethystpython ist die größte Schlange Australiens. Sie kann bis zu achteinhalb Meter lang werden.