Luftreinhaltung in Stuttgart Stadt löst Feinstaubalarm aus

Von red 14. Oktober 2017 - 15:03 Uhr

In Stuttgart herrscht Feinstaubalarm. Foto: dpa

Kaum hat die Feinstaubperiode begonnen, löst die Stadt Stuttgart aufgrund der Wetterlage Alarm aus. Wie lange die Menschen auf das Auto verzichten sollen, ist noch offen.

Stuttgart - Stuttgart hat zum ersten Mal in dieser Feinstaubalarm-Periode Alarm ausgelöst. Laut einer Meldung der Stadt gilt der Feinstaubalarm ab Montag, 16. Oktober, 0.00 Uhr für den Autoverkehr sowie ab Montag, 18.00 Uhr für Komfort-Kamine. Wann der Alarm wieder aufgehoben wird, ist noch offen.

„Aktuell sagt der Deutsche Wetterdienst Dienst (DWD) für mindestens Montag und Dienstag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. An diesen Tagen kann die Konzentration von Feinstaub, aber auch Stickstoffdioxid in Stuttgart stark ansteigen. Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte“, teilte die Landeshauptstadt in einer Pressemitteilung mit. Erst wenn der DWD eine nachhaltige und deutliche Verbesserung des Austauschvermögens prognostiziere, werde der Alarm aufgehoben.

VVS bietet neues Ticket

Bis dahin sollen die Menschen in Stuttgart und der Metropolregion statt des Autos öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dafür bietet der VVS das neue UmweltTagesTicket an, das nicht nur bei Feinstaubalarm, sondern während der gesamten Feinstaubperiode vom 16. Oktober 2017 bis 15. April 2018 erhältlich ist.

