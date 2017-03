Löwen in der Wilhelma Kajal und Shapur kommen schon im März nach Stuttgart

09. März 2017

Ende Januar hat der Wilhelma-Chef Thomas Kölpin mit der Neuigkeit überrascht, nun rückt die Rückkehr der Löwen an den Neckar in greifbare Nähe. Kajal und Shapur kommen aus Mulhouse nach Stuttgart.



Stuttgart - Zwei Asiatische Löwen, Kajal und Shapur, sollen noch im März in den zoologisch-botanischen Garten Wilhelma ziehen. Das gab der Stuttgarter Zoo am Donnerstag bekannt. Die zweieinhalb Jahre alten Brüder stammen aus dem Zoo und Botanischen Garten von Mulhouse. Sie werden im bisherigen Tiger-Gehege untergebracht. Die Tigerin ist dafür in einen anderen Bereich gezogen.

„Wir haben uns für Asiatische Löwen entschieden, weil sie wesentlich seltener als Afrikanische Löwen sind“, erklärte Wilhelma-Kuratorin Ulrike Rademacher. Wann sie erstmals für Besucher zu sehen sein werden, hängt laut Zoo davon ab, wie schnell sich die Tiere eingewöhnen. Seit 2008 hatte es in der Wilhelma keine Löwen mehr gegeben.