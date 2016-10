Live-Blog zu Karlsruher SC gegen VfB Stuttgart VfB-Sonderzug von technischem Defekt gestoppt

Von mrz 30. Oktober 2016 - 10:44 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert beim Karlsruher SC zum Derby in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Spiel gilt wegen der Rivalität beider Vereine als Hochsicherheitsspiel. Wir berichten im Live-Blog.





Stuttgart - Es kann losgehen. An diesem Sonntag steigt das Zweitliga-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem VfB Stuttgart. Im Vorfeld hatte sich die Rivalität beider Lager bereits in diversen Scharmützeln gezeigt. Auch der Bahnhof in Bad Cannstatt musste geschützt werden (warum lesen Sie hier). Die Polizei ist rund um das Wildparkstadion und andere neuralgische Punkte mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In unserem Live-Blog verfolgen wir die Geschehnisse abseits des Rasens, behalten aber natürlich während der 90 Minuten auch einen Blick aufs Spielfeld.