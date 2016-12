Leserfotos aus Stuttgart und der Region So sonnig ist der Winter

Von Katrin Litschko 05. Dezember 2016 - 13:31 Uhr

Die Winterkälte ist für unsere Leserfotografen kein Grund, sich im warmen Zuhause unter der Bettdecke zu verkriechen. Auf ihren traumhaften Bildern vom Wochenende erstrahlt die eisige Welt im Sonnenschein.





Stuttgart und Region - Die Temperaturen fallen auf Minusgrade, die Menschen sind warm eingepackt und wärmen ihre verschnupften Nasen am dampfenden Glühwein. Der Winter ist da. Aber das ist noch lange kein Grund, sich unter der Bettdecke zu verstecken – zumindest nicht für unsere Leserfotografen. Gerade am Wochenende lockten winterliche Sonnenstrahlen sie nach draußen. Mit ihren wunderschönen Bildern zeigen sie uns, wie warm der Winter sein kann. Unsere Bildergalerie zeigt eisige Kristallwelten, aber auch sonnendurchflutete Seen. Klicken Sie sich durch!

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere Leserfotografen, die eine solche Bildergalerie mit ihren Fotos erst möglich machen.