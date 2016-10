Leichenfund an Dreisam in Freiburg Studentin ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden

Von red/dpa 17. Oktober 2016 - 20:32 Uhr

Die junge Frau, die tot in der Dreisam entdeckt wurde, ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.Foto: dpa

Die 19-jährige Studentin, die tot am Ufer der Dreisam in Freiburg gefunden wurde, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie ist ertrunken.

Freiburg - Die tot in der Dreisam in Freiburg gefundene 19-Jährige ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Obduktion der Leiche habe zudem ergeben, dass die Studentin ertrunken sei. Ob die junge Frau tatsächlich ertränkt worden ist, war allerdings noch offen. „Was zuvor passiert ist, können wir nicht sagen“, erklärte eine Polizeisprecherin. Denkbar sei beispielsweise auch, dass der Frau zuvor Gewalt angetan wurde - woraufhin sie in den Fluss gefallen sein könnte.

Zu weiteren Details wollte die Polizei unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe zunächst keine Angaben machen. Auch ein genaues Zeitfenster des Todes der 19-Jährigen ließ sich den Angaben zufolge nicht nennen.

Fahrrad gehörte der jungen Frau

Eine Joggerin hatte die Tote am Sonntagmorgen im Flussbett der Dreisam entdeckt. Ein weißes Damenrad lag einige Meter entfernt von der Leiche im Gebüsch. Die Polizei hatte das Gebiet um den Fundort weiträumig gesperrt, um Spuren zu sichern. Zur Aufklärung wurde eine 40-köpfige Sonderkommission einberufen.

Inzwischen steht den Angaben zufolge fest, dass das gefundene Fahrrad der 19-Jährigen gehörte. Den Ermittlern zufolge hatte sie nach jüngsten Erkenntnissen zuvor eine Studenten-Party besucht und war mit dem Rad auf dem Heimweg gewesen.