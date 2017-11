Leiche in Tamm entdeckt Tote wohl vermisste 22-Jährige aus Backnang

Von red/dpa/lsw 16. November 2017 - 09:14 Uhr

In Tamm bei Ludwigsburg ist eine Leiche entdeckt worden. Bei der Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um die vermisste Mutter aus Backnang.





Stuttgart - Ein Passant hat am Mittwochabend in einem Schrebergarten in Tamm (Kreis Ludwigsburg) eine weibliche Leiche entdeckt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die seit rund einer Woche vermisste 22 Jahre alte Katharina K. aus Backnang.

Im Zusammenhang mit der Vermissten nahm die Polizei bereits den 24 Jahre alten früheren Lebensgefährten als Tatverdächtigen fest. „Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse gehen wir davon aus, dass der 24 Jahre alte Mann die Frau getötet hat“, hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bei dessen Verhaftung mitgeteilt.