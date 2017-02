#LastNightinSweden So lustig reagiert das Netz auf Trumps Behauptungen über Schweden

Von ktm/dpa 19. Februar 2017 - 12:09 Uhr

Donald Trump berichtet von Problemen in Schweden und Schweden fragt sich, was er damit meint.Foto: AP

US-Präsident Trump berichtet von Vorfällen in Schweden. Die Antwort aus dem hohen Norden lässt via Twitter unter dem Hashtag #LastNightinSweden nicht lange auf sich warten.

Stuttgart/Stockholm - Bei einer Kundgebung in Florida schwor US-Präsident Donald Trump seine Anhänger auf eine restriktivere Einwanderunspolitik ein. Dabei äußerte er den Satz: „Schaut Euch an, was in Deutschland passiert, schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist!“ und nannte dann Anschlagsziele in Europa wie Brüssel, Nizza und Paris.

In Schweden wurde die Erwähnung des Landes in einer Reihe mit Terrorzielen mit Erstaunen aufgenommen. Die Zeitung „Aftonbladet“ setzte eine Nachricht in englischer Sprache auf ihre Online-Seite. Unter der Überschrift „Das ist am Freitagabend in Schweden passiert, Mr. President“ wurden Meldungen zitiert: Der 87 Jahre alte Sänger Owe Thörnquist hatte technische Probleme bei Proben für einen Musikwettbewerb. Im Norden Schwedens wurde eine Sturmwarnung ausgegeben. In Stockholm verfolgte die Polizei einen Autofahrer - ihm wird Trunkenheit am Steuer und Autodiebstahl vorgeworfen. Zuvor hatte sich ein Mann mitten in Stockholm in Brand gesetzt. Ein Motiv sei nicht bekannt, der Staatsschutz sei aber nicht eingeschaltet worden.

Unter dem Hashtag #LastNightInSweden tauschten sich Nutzer munter darüber aus, was in Schweden sonst noch passierte.

Ich mach mir die Welt, wiedewiede wie sie mir gefällt 🎶 #lastnightinsweden ach nee, das war ja #lastnightinflorida #TrumpLies pic.twitter.com/LKb67VoaT3 — Julia ⚜ (@lilie_julia) 19. Februar 2017

#Lastnightinsweden overwhelming majority went to bed more worried about Trump being @POTUS than possibility of terror attack. — Henrik Melin (@henrikmelin) 19. Februar 2017

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) 19. Februar 2017

#lastnightinsweden

Mr. President it was Kötbullar not Hisbollah.. — Schaltjahr (@chiquitaflanke) 19. Februar 2017

Was letzte Nacht in Schweden passiert ist, bleibt in Schweden. #lastnightinsweden — Mod Nr (@modnr1970) 19. Februar 2017