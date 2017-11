Landgericht Stuttgart Firma klagt gegen Modelabel der Geissens

Von Christine Bilger 29. November 2017 - 06:00 Uhr

Enttäuschung für die Fans: Die Geissens kommen nicht zur Verhandlung nach Stuttgart. Foto: RTL II

Glamour am Stuttgarter Landgericht: Ein Geschäftspartner klagt gegen die Firma des Fernsehstars Robert Geiss. Es geht um viel Geld.

Stuttgart - Einen Zivilprozess am Stuttgarter Landgericht umweht am Mittwoch einen Hauch von Glamour. Denn es geht um die Modefirma des Vaters Robert der „schrecklich glamourösen Familie“ Geiss – so lautet der Untertitel der Reality Show „Die Geissens“ auf RTL 2.

Eine Firma klagt gegen das Modelabel Roberto Geissini

Doch gar so schrill wie im Fernsehen wird es am Landgericht nicht zugehen – schon allein deshalb, weil die Geissens nicht nach Stuttgart kommen werden. Außerdem ist die Materie recht trocken. Eine Ledermoden-Firma mit Sitz in Deizisau im Kreis Esslingen klagt gegen die Modefirma Roberto Geissini, die ihren Sitz in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) hat. Die Firma regelte bisher den Onlinevertrieb der Modemark des Robert Geiss. Sie klage „außenstehende Forderungen“ ein, deren Streitwert sich auf rund 187 000 Euro belaufe, erläuterte ein Sprecher des Landgerichts. Das Stuttgarter Gericht ist wegen der Firmenstandorte zuständig.

Schon einmal haben die Geschäfte der Firma Roberto Geissini die Juristen in Stuttgart beschäftigt. Anfang November sollte ein Verfahren stattfinden, weil ein Geschäftspartner der Firma des Fernsehstars Geld schulden sollte. Der Geschäftsmann erhob seinerseits Forderungen gegen die Verwaltungsfirma des Modelabels. Der Termin wurde dann aber aufgehoben, weil sich eine außergerichtliche Einigung abzeichnete.