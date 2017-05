Kurioser Unfall in Ostfildern 87-Jähriger legt Mercedes aufs Dach

Von kaw 19. Mai 2017 - 13:34 Uhr

In Ostfildern verwechselt ein 87-jähriger Autofahrer vermutlich die Pedale: Er fährt eine Böschung hoch und landet anschließend mit dem Dach seines Wagens.





5 Bilder ansehen

Ostfildern - Vermutlich hat ein 87-jähriger Autofahrer die Pedale verwechselt und so einen Totalschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann am Donnerstag gegen 17:15 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs der Parksiedlung in Ostfildern (Kreis Esslingen) losfahren. Also legte er an seinem Automatikfahrzeug den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Dabei dürfte er aus noch ungeklärter Ursache in einem Linksbogen so stark beschleunigt haben, dass der Wagen über eine angrenzende Grasfläche fuhr und einen Stein touchierte. Dann fuhr er mit der rechten Fahrzeugseite rückwärts eine Böschung hoch, wodurch das Fahrzeug über die linke Seite kippte und auf dem Dach liegen blieb.

Mehr zum Thema

Ersthelfer konnten den nicht angeschnallten Fahrer unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Da am Auto Betriebsflüssigkeiten ausliefen, wurde die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückte, zum Abbinden von Öl und Benzin hinzugezogen. Vorsichtshalber wurde der 87-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht. An seinem Mercedes dürfte ein Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden sein.