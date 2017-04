Kurioser Fall in Ludwigsburg Mit dem Taxi nach Konstanz

Von rob 26. April 2017 - 12:23 Uhr

420 Euro kostete die Taxifahrt von Ludwigsburg nach Konstanz.Foto: dpa

Der Bodensee ist schön. So schön, dass ein ein Mann mit dem Taxi von Ludwigsburg aus nach Konstanz fährt und dort die saftige Taxi-Rechnung prellt.

Ludwigsburg - Der Bodensee ist immer eine Reise wert, die Anreise auf unterschiedlichste Art möglich. Wer am Zielort Parkgebühren sparen möchte, kann statt des eigenen Autos Bus oder Bahn wählen, gut Betuchte mögen auch einen Kurzflug als Option sehen. Auch möglich, sehr individuell und bequem ist ein Taxi. Das dürfte die teuerste Form sein, ans Schwäbische Meer zu gelangen. Nun, wir kennen die finanziellen Verhältnisse jenes etwa 30 Jahre alten Mannes nicht, der am Freitag für den Weg von Ludwigsburg nach Konstanz ein Taxi geordert hat. Um es kurz zu machen: der Taxifahrer auch nicht. Denn am Ziel, in der Reichenaustraße, stieg der Unbekannte gegen 21 Uhr im Bereich eines Edeka-Markts unter einem Vorwand aus und verschwand. Zurück blieb ein verdutzter Taxifahrer, dessen Blick auf das Taxameter unterwegs sicher noch mit Freuden verbunden war. 420 Euro wurden zuletzt als Fahrtpreis angezeigt, ohne Trinkgeld. Beides muss sich der Chauffeur wohl abschminken. Es sei denn, dass die hinzugezogene Polizei den Unbekannten ausfindig machen kann. Er soll 1,80 Meter groß und schlank sein sowie kurze, blonde Haare haben. Der Mann trug blaue Jeans und einen roten Pulli. Das Polizeirevier in Konstanz bittet um Hinweise, Telefon 0 75 31 / 99 50.