Im Liveticker VfB Stuttgart geht gegen Bielefeld in Führung

Von red 06. November 2016 - 13:59 Uhr

Simon Terodde hat das 1:0 für den VfB geschossen.Foto: Baumann

VfB-Trainer Hannes Wolf schätzte Bielefeld im Vorfeld als "sehr gefährlich" ein, doch die Schwaben wollen den zweiten Tabellenplatz unbedingt verteidigen. Ob ihnen das gelingt, lesen Sie in unserem Liveticker.

Stuttgart - Hannes Wolf und sein Team treffen am zwölften Spieltag auf Arminia Bielefeld. Zuletzt standen sich die Schwaben und die Ostwestfalen am 30. Spieltag der Bundesligasaison 2008/2009 in Bielefeld gegenüber, das Spiel endete damals mit einem 2:2-Unentschieden. Für den VfB trafen Matthieu Delpierre und Thomas Hitzlsperger.

Vor dem Spiel warnte VfB-Trainer Hannes Wolf davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Sie haben beide Spiele nach dem Trainerwechsel gewonnen“, betonte er am Freitag und mahnte: „Es ist eine sehr gefährliche Mannschaft. Wir sind nicht in der Position, Bielefeld auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Wolf erwartet allerdings, dass seine Mannschaft Platz zwei in der Tabelle behauptet.

Verfolgen Sie die Partie in unserem Liveticker direkt aus der Mercedes-Benz-Arena.