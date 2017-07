Kreis Ludwigsburg Schlägerei um ein Handy

Von red/pho 24. Juli 2017 - 14:54 Uhr

Am Bahnhof in Bietigheim kam es wegen eines Handys zu einem handfesten Streit. Foto: dpa

Ein 29-jähriger wird in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten durch einen Kopfstoß so stark verletzt, dass er eine Platzwunde erleidet. Am folgenden Streit sind acht Leute beteiligt.

Bietigheim-Bissingen - Auf dem Bahnhofsplatz in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2:50 Uhr offenbar zu einer Schlägerei zwischen acht Beteiligten gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll ein 29-Jähriger dabei von einem unbekannten Täter mit einem Kopfstoß im Gesicht verletzt worden sein.

Offenbar ging es bei dem Streit um ein Handy. Eine Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart stellte wenige hundert Meter vom Ereignisort entfernt eine stark alkoholisierte vierköpfige Personengruppe fest, welche offenbar ebenfalls in den Vorfall verwickelt gewesen sein soll. Der mit knapp 2,4 Promille alkoholisierte 29-Jährige erlitt durch den Kopfstoß eine Platzwunde und wurde durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Alle Beteiligten sollen zuvor eine ansässige Bahnhofskneipe besucht haben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.