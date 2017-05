Kreis Ludwigsburg Fahrerflucht nach riskantem Überholmanöver

Durch das Ausweichmanöver entstand am Fiat ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.Foto: dpa

Ein Opel-Fahrer überholt am Samstagnachmittag bei schlechter Sicht eine Verkehrskolonne. Ein entgegenkommender Autofahrer muss ausweichen und landet im Graben.

Ludwigsburg - Ein bislang noch unbekannter Opel-Fahrer hat am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr trotz unzureichender Sicht auf der Landesstraße 1140, von Hemmingen (Landkreis Ludwigsburg) in Fahrtrichtung Heimerdingen, kurz vor Heimerdingen eine Fahrzeugkolonne überholte. Ein entgegenkommender 60-jähriger Fiat-Fahrer musste deshalb in den Straßengraben ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Opel zu vermeiden. Bei diesem Manöver konnte der 60-Jährige gerade noch einem Baum ausweichen, trotzdem wurden er als auch seine 53-jährige Beifahrerin hierbei leicht verletzt.

Der unbekannte Fahrer des Opels reduzierte danach seine Geschwindigkeit zwar kurzfristig, gab anschließend jedoch wieder Gas und flüchtete in Richtung Heimerdingen. Durch das Ausweichen in die Grünfläche musste der Fiat abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Rufnummer 07156/43520 in Verbindung zu setzen.