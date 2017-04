Kreis Esslingen Körperverletzung in einer Flüchtlingsunterkunft

Von red 29. April 2017 - 13:24 Uhr

In Wendlingen am Necker ist es zu einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft gekommen.Foto: dpa

In einem Flüchtlingsheim im Kreis Esslingen ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen.

Wendlingen am Neckar - Im Kreis Esslingen ist aus einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zweiu Flüchtlingen eine handfeste Auseinandersetzung entstanden. Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitag, gegen 21.50 Uhr, in der Unterkunft für Asylsuchende in der Heinrich-Otto-Straße zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Schlägerei unter Bewohnern.

Die beiden Kontrahenten hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streites kam es dann zu Handgreiflichkeiten aus welchen gegenseitige Faustschläge erfolgten. Die Verwendung von Gegenständen, welche als Schlagwerkzeuge benutzt werden sollten, wie Stühle und Besen, konnte durch das Eingreifen weiterer Bewohner der Unterkunft verhindert werden.

Einer der Beteiligten wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Klinikum verbracht, beide Kontrahenten erlitten Prellungen, einer verlor einen Zahn.