Kreis Emmendingen Noch immer keine Spur von vermisster Carolin Gruber

Von red/AFP 08. November 2016 - 10:16 Uhr

Carolin Gruber aus Endingen wird vermisst, die Polizei bittet um Hinweise.Foto: Polizei

Von der vermissten Carolin Gruber aus dem Kreis Emmendingen fehlt immer noch jede Spur. Die 27-Jährige war am Sonntag joggen gegangen, kam aber nicht wieder nach Hause.

Freiburg - Die Polizei in Freiburg hat nach wie vor keine Spur von einer seit Sonntag vermissten Joggerin. Am Dienstag sollten die Montagabend nach Einbruch der Dunkelheit unterbrochenen intensiven Suchmaßnahmen nach der 27 Jahre alten Frau aus Endingen wieder fortgesetzt werden, teilte das Polizeipräsidium in Freiburg mit.

Die Ermittler suchen mit einem Großaufgebot an Polizisten, Suchhunden und Polizeihubschraubern nach der Vermissten. Diese war am frühen Sonntagnachmittag aufgebrochen. Nachdem sie nicht wie von ihr angekündigt nach einer Stunde zurück war, meldeten Angehörige sie am Sonntagabend als vermisst.