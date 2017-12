Kreis Böblingen Feuer überrascht Hausbewohner in der Nacht

In Holzgerlingen bricht am frühen Samstagmorgen eine Feuer auf einem Balkon aus. Der Brand greift schnell auf das Dachgeschoss über.





Holzgerlingen - Am frühen Samstagmorgen ist in Holzgerlingen (Landkreises Böblingen) ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge entstand das Feuer gegen 2.47 Uhr in einem geschlossenen Aufenthaltsraum auf dem Balkon. Die Ursache ist bislang noch unklar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf das Dachgeschoss übergegriffen. Die Feuerwehr Holzgerlingen, die sich mit sechs Fahrzeugen, einem Drehleiterfahrzeug und 45 Einsatzkräften vor Ort befand, brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und verhinderte, dass sich der Brand auf das Nachbargebäude ausbreitete.

Bewohner versucht, Brand selbst zu löschen

Die Bewohner beider Häuser hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Ein 58-jähriger Bewohner wurde durch eine Rauchgasvergiftung verletzt als er versuchte, das Feuer eigenständig zu löschen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst behandelt und vorsorglich, wie auch die anderen Bewohner, in ein Krankenhaus gefahren. Nach ambulanter Behandlung konnten alle wieder das Krankenhaus verlassen.

Die Bewohner des Nachbargebäudes durften anschließend wieder in ihr Wohnhaus zurückkehren. Die Bewohner des vom Brand betroffenen Wohnhauses kamen zwischenzeitlich bei Angehörigen unter. Das Dachgeschoss des Wohnhauses ist derzeit unbewohnbar.

Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.