Konzerte in Stuttgart Alle Infos rund um das New Fall Festival

Von red/noa 16. November 2017 - 17:30 Uhr

Das New Fall Festival findet in diesem Jahr zum zweiten Mal in Stuttgart statt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In welchen Locations findet das New Fall Festival in diesem Jahr in Stuttgart statt? Welche Künstler kommen? Und wo bekommt man Tickets? Wir haben alle Informationen zusammengetragen.

Stuttgart - Ungewöhnliche Veranstaltungsorte und Popmusiker, die sich vom Mainstream abheben: Das will das New-Fall-Festival auch in diesem Jahr wieder bieten. Das Festival wurde 2011 in Düsseldorf ins Leben gerufen, in die Schwabenmetropole expandierte es im vergangenen Jahr. In welchen Locations finden die Veranstaltungen 2017 statt? Welche Künstler kommen? Und was kosten die Tickets? Wir haben alle Informationen rund um das New Fall Festival in Stuttgart zusammengetragen:

Wann findet das New Fall Festival statt?

Der Stuttgarter Ableger des New Fall Festivals findet in diesem Jahr vom 15. bis zum 19. November statt.

Welche Künstler kommen 2017 im Rahmen des Festivals nach Stuttgart?

Tom Odell, Olli Schulz, die Songwriterin Alice Phoebe Lou, die kanadische Wave-Band Austra im Doppelpack mit den Tune-Yards aus Kalifornien, die schwedische Synthiepopband Little Dragon, Die Höchste Eisenbahn aus Berlin und der irische Songwriter Glen Hansard sind in diesem Jahr in Stuttgart zu sehen. Außerdem gibt es einen Baden-Württemberg-Abend, bei dem sich Bands wie Levin Goes Lightly präsentieren dürfen. Eine Übersicht, die zeigt, welcher Künstler wann und wo spielt, gibt es hier.

Welche Orte werden bespielt?

Der Ansatz, ungewöhnliche Orte zu bespielen, wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Diesmal sind als Veranstaltungsorte neben Liederhalle (Beethovensaal und Mozart-Saal) und Neuem Schloss die Straßenbahnwelt sowie die Carl-Benz-Arena beim Stadion ausgewählt worden.

Wo gibt es Tickets und was kosten sie? Tickets sind ab einem Preis von 13,30 Euro im Angebot. Für die Konzerte gibt es entweder noch Restkarten an der Abendkasse oder über die Homepage des New Fall Festivals. Lediglich das Konzert von Anna Termheim ist bereits ausverkauft. Weitere Infos dazu gibt es unter http://new-fall-festival.de.