VfB Stuttgart mit neuem Gaucho-Stürmer? VfB flirtet mit Maximiliano Romero

Von Heiko Hinrichsen 27. November 2017 - 11:24 Uhr

Im Fokus beim VfB: Maximilano Romero gilt in Argentinien als großes Sturmjuwel. Foto:Getty

Der VfB Stuttgart ist offenbar an dem Stürmer Maximiliano Romero von Velez Sarsfield interessiert. Für den 18 Jahre jungen Argentinier wäre eine Ablöse von rund acht Millionen Euro fällig.

Stuttgart - Nach Emiliano Insua und Santiago Ascacibar ist beim VfB allem Anschein nach ein dritter Argentinier in den Fokus gerückt. So ist der Bundesliga-Aufsteiger offenbar ernsthaft an dem 18 Jahre jungen Angreifer Maximiliano Romero vom Erstligisten CA Vélez Sarsfield interessiert. Nach diesem Spieler soll auch Borussia Dortmund seine Fühler ausgestreckt haben. Romero hat bereits mit 17 Jahren sein Debüt in der argentinischen Liga gefeiert und hat in bisher 32 Einsätzen für seinen Club neun Tore erzielt. Zum Start der neuen Saison der Primera Divison gelangen ihm gleich zwei Doppelpacks in Serie. Inzwischen sind zwölf Spieltage absolviert.

Mehr zum Thema

Bereits mit 16 Jahren hatte der englische Premier-League-Club FC Arsenal ein Auge auf Romero geworfen. Das Team von Trainer Arsène Wenger wollte den Zentrumsstürmer, der zu den größten Talenten im argentinischen Fußball zählt, für eine Summe von sechs Millionen Euro ausleihen. Doch aufgrund von einer leichteren Knieverletzung des 1,79 Meter großen Angreifers kam es damals nicht zu dem Deal.

Der VfB soll ein Angebot hinterlegt haben

Jetzt ist offenbar der VfB dran. Klar ist, dass sich der Stuttgarter Sportvorstand Michael Reschke aktuell auf Reisen befindet, um den Kader bereits in der Winterpause nachzubessern. Ob sich der 60-Jährige allerdings derzeit in Argentinien aufhält, ist unklar. Nach argentinischen Medienberichten soll der VfB aber ein Angebot über acht Millionen Euro bei Vélez Sarsfield hinterlegt haben. Zwar liegt die Ausstiegsklausel in Romeros Vertrag offenbar bei zwölf Millionen Euro. Allerdings endet der Kontrakt bereits im Sommer 2019, sodass sich nur noch nach dieser Saison eine Transfersumme erzielen ließe. Romero ist ein bulliger Spielertyp mit viel Kraft und Durchsetzungsstärke.