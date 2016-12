Köln-Deutz Fliegerbombe gefunden – Bahnhof wird evakuiert

Von red/dpa 12. Dezember 2016 - 10:22 Uhr

In Köln-Deutz muss der Bahnhof wegen einer Fliegerbombe evakuiert werden.Foto: dpa

Am Bahnhof in Köln-Deutz wurde am Montag eine Fliegerbombe entdeckt. Aktuell ist eine größere Evakuierung im Gange.

Köln-Deutz - Bei Bauarbeiten in der Nähe des Köln-Deutzer-Bahnhofs ist am Montagmorgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Ein Sprecher der Stadt sagte, eine größere Evakuierung sei unumgänglich. Genaueres müsse aber erst noch geklärt werden. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe befinde sich auf einer Baustelle zwischen dem ICE-Bahnhof Köln-Deutz und dem Südeingang der Kölner Messe sowie der Zentrale des Fernsehsenders RTL.