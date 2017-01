Knast statt Kälte Gesuchter stellt sich wegen Frosts der Polizei

Von red/dpa 17. Januar 2017 - 11:20 Uhr

Der Winter sorgt für Bibber-Kälte in Deutschland (Symbolbild).Foto: dpa-Zentralbild

Das kalte Winterwetter treibt bisweilen auch seltsame Blüten: Wohl weil er nicht in der Kälte bibbern wollte, hat sich ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in Weil am Rhein der Polizei gestellt.

Weil am Rhein - Wohl um den eisigen Temperaturen zu entgehen, hat sich ein mit Haftbefehl gesuchter Mann in Weil am Rhein gestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der wohnungslose 27-Jährige am Montag zum Revier gekommen und hatte angegeben, gesucht zu werden.

Die Beamten prüften das - und stellten fest, dass er tatsächlich von der Staatsanwaltschaft München gesucht wurde. „Offenbar war der 27-Jährige froh darüber, die frostigen Temperaturen im Freien mit einer warmen Zelle tauschen zu können“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Er wurde in ein Gefängnis gebracht. Weswegen er gesucht wurde, teilten die Beamten nicht mit.