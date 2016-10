Kinofilm „Before the Flood“ Diese Stars kamen zu DiCaprios Filmvorführung bei den UN

An diesem Freitag kommt Leonardo DiCaprios Dokumentarfilm zum Klimawandel in die US-Kinos. Am Vorabend wurde „Before the Flood“ im Hauptsitz der Vereinten Nationen gezeigt. Zahlreiche Promis kamen und unterstützen den 41-Jährigen – darunter auch einer der hochrangigsten US-Politiker.





New York - Großer Promi-Auflauf in New York: Bevor der Dokumentarfilm „Before the Flood“ an diesem Freitag in die US-amerikanischen Kinos kommt, wurde er bereits am Donnerstagabend im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York City gezeigt. Mehrere hochrangige Politiker, bekannte Schauspieler und bedeutende Persönlichkeiten kamen zu der Vorführung.

Den Film hat Leonardo diCaprio gemeinsam mit dem Regisseur Fisher Stevens gedreht. In dem Film sieht man Leonardo DiCaprio (41) als Erzähler, wie er sich mit führenden Wissenschaftlern und Politikern unterhält und mit ihnen diskutiert, was gegen den Klimawandel unternommen werden kann. Der Film behandelt die Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Umwelt hat, welche Rolle die Gesellschaft trägt und welche Möglichkeiten es gibt, vom Aussterben bedrohte Tierarten, Ökosysteme und Gemeinschaften von Urvölkern zu erhalten.

DiCaprio wollte den Film unbedingt vor der US-Wahl in die Kinos bringen

Leonardo DiCaprio hatte Wert darauf gelegt, dass der Film vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl im November in die Kinos kommt. Denn der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump leugnet die Existenz des Klimawandels, er hält ihn für eine Erfindung. DiCaprio kommentierte dies so: „Wer nicht an den Klimawandel glaubt, glaubt nicht an Fakten, an die Wissenschaft oder an empirische Wahrheiten und sollte deshalb meiner Meinung nach kein öffentliches Amt bekleiden dürfen.“

