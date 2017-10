Kinderkrankenhaus in Sao Paulo Fensterputzer verkleiden sich als Superhelden

Von red 10. Oktober 2017 - 11:58 Uhr

Superman und Green Lantern überraschten in einem Kinderkrankenhaus in Sao Paulo die dort stationierten Kinder. Fensterputzer haben sich diese Aktion ausgedacht und die Kleinen damit überrascht. Wir haben die Bilder.





Sao Paulo - Diese Superhelden retten vielleicht nicht die Welt, aber haben mit ihrer Aktion kleinen Patienten in einem Kinderkrankenhaus in Sao Paulo eine angenehme Abwechslung bereitet. Als Superman und Green Lantern verkleidet machten sich die Männer am Montag in Brasilien auf, um die Fenster des Krankenhauses im Stadtteil Higienopolis in Sao Paulo zu putzen. Die Kinder staunten nicht schlecht, als plötzlich zwei Superhelden vor ihren Fenstern erschienen.

