Kevin Kuranyi Stürmer wünscht sich Rückkehr zum VfB

Von red/dpa 16. September 2016 - 14:54 Uhr

Kevin Kuranyi bei einem Benefiz-Spiel in Stuttgart: er kann sich eine Rückkehr zum VfB Stuttgart vorstellen.Foto: Pressefoto Rudel

„Sich irgendwo anzubiedern, ist nicht meine Art“, sagt Kevin Kuranyi im Interview mit dem Sportmagazin „11Freunde“. Eine Rückkehr zum VfB Stuttgart kann sich der derzeit vereinslose Spieler dennoch vorstellen.

Stuttgart - Ex-Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi würde gerne noch mal für den VfB Stuttgart spielen. „Das wäre schon ein Traum, aber ich möchte mich da nicht selber ins Gespräch bringen. Sich irgendwo anzubiedern, ist nicht meine Art“, sagte der derzeit vereinslose Stürmer in einem am Freitag veröffentlichten Interview von „11freunde.de“. „Sollte es aber so sein, dass der Verein ein bisschen Erfahrung braucht, dann stehe ich bereit.“

Kuranyi spielte in der vergangenen Bundesliga-Saison bei der TSG 1899 Hoffenheim, erzielte dort aber bei 14 Einsätzen kein Tor. Seit sein Vertrag ausgelaufen ist, hat der 52-malige Nationalspieler keinen Verein. „Eigentlich will ich noch ein, zwei Jahre spielen“, sagte Kuranyi der „Bild“-Zeitung. Kuranyi hält sich derzeit beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers fit. Zu einem Zweitligisten würde er „definitiv“ gehen, sagte er. „Bei einem Drittliga-Angebot müsste ich nachdenken. Aber wenn es passt - warum nicht?“