Katie Holmes und Blake Lively in New York Spenden und feiern auf der Spring Gala

Von red 24. Mai 2017 - 10:52 Uhr

Die jährliche Spring Gala des American Ballet Theatres in New York ist ein Muss für Balletfans. Auch Katie Holmes und Blake Lively ließen sich das Charity-Event nicht entgehen.





New York - Wenn sich an einem lauen Abend im Mai Ballettfreunde im Metropolitan Opera House in New York treffen, ist es Zeit für die jährliche Spring Gala des American Ballet Theatres.

Neben Katie Holmes und Blake Lively sahen sich am Dienstagabend auch Nicky Hilton Rothschild und das eine oder andere Model Alexei Ratmanskys neuste Choreogafie „Whipped Cream“ an, bevor man sich zum Dinner ins benachbarte David H. Koch Theater begab. In der Geschichte der Spring Gala gab es einen Rekord zu vermelden: 3,4 Millionen Dollar sind in diesem Jahr für eine guten Zweck gesammelt – so viel wie noch nie zuvor.