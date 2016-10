Kader des VfB Stuttgart Ginczek kehrt zurück

Von Gregor Preiss 20. Oktober 2016 - 20:35 Uhr

Eine Riesenüberraschung: VfB Angreifer Daniel Ginczek kehrt in den Kader des VfB Stuttgart zurück. Die weiteren Spieler für die Partie am Freitagabend gegen den TSV 1860 München finden Sie in der Bildergalerie.





Stuttgart - VfB-Trainer Hannes Wolf hatte nach dem Abschlusstraining am Freitagabend eine Riesenüberraschung für die VfB-Fans parat. Nach achtmonatiger Leidenszeit kehrt Angreifer Daniel Ginczek in den Kader für das Heimspiel gegen die Münchner Löwen (18.30 Uhr/Sky) zurück. Der 25-Jährige war nach überstandenem Kreuzbandriss im linken Knie, den er sich im Februar in einer Trainingseinheit zugezogen hatte, erst vor wenigen Wochen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Seither hatte der Mittelstürmer der Roten die Belastung in den Einheiten nach und nach gesteigert. Jetzt könnte es ganz schnell gehen. Zwar wird der Angreifer aller Voraussicht nach erst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen - für ein paar Minuten Stadionluft könnte es aber reichen.

Mit Rückkehrer Simon Terodde steht Hannes Wolf eine weitere Option für die Offensive der Roten zur Verfügung. Definitiv ausfallen werden dagegen der Japaner Hajime Hosogai (Zehenbruch) und Tobias Werner (Adduktorenprobleme).