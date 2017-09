Junge Parteimitglieder vor der Bundestagswahl „Ich möchte die EU verteidigen“

Von hsp 22. September 2017 - 18:22 Uhr

Politik und Parteien hatten jahrelang Nachwuchsprobleme. Doch seit ein paar Monaten treten wieder mehr Jugendliche ein. Warum? Wir haben sechs junge Neumitglieder getroffen und nachgefragt. Dieses Mal: Samira Flint, Junge Liberale.

Zur Multimedia-Reportage

Mainhardt - Die Trump-Wahl und die Wahl in Frankreich hätten sie aufgerüttelt, sagt Samira Flint. Die 19-Jährige aus Mainhardt will sich gegen den Rechtspopulismus und für die EU einsetzen – und für die Freiheiten, die es innerhalb der EU gibt. Deshalb wollte sie politisch aktiv werden, sagt sie im Video. Und ist zu den Jungen Liberalen gegangen, der Jugendorganisation der FDP.

Nach dem Abitur war Samira Flint selbst in Frankreich und hat dort die Wahl mitbekommen. „Als Marine Le Pen in die Stichwahl kam, habe ich gemerkt, dass meine eigenen Freiheiten und Rechte innerhalb der EU infrage gestellt werden“, sagt sie.

Samira Flint ist eine von sechs jungen Menschen, die in den letzten Monaten in eine Partei eingetretensind. In unserem multimedialen Projekt mit dem SWR erfahren Sie mehr über die Jugendlichen – und hören die anderen Perspektiven.

