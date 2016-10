Jack-Reacher-Filmpremiere Tom Cruise ist seinen Fans hautnah

17. Oktober 2016

Jack Reacher ist zurück. Tom Cruise spielt auch in der Fortsetzung des Actionsfilms wieder die Hauptrolle. Bei der Premiere in Louisiana nimmt er sich Zeit für seine Fans.





Harahan/Louisiana - Die Besetzung des neuen Jack-Reacher-Films hat sich in Louisiana auf dem roten Teppich präsentiert. Mit dabei Mission-Impossible-Star Tom Cruise und Cobie Smulder (How I Met Your Mother). Regisseur des zweiten Actionsfilms der Jack-Reacher-Reihe ist Oscarpreisträger Edward Zwick. In unserer Bildergalerie sehen Sie die Hollywood-Stars auf dem roten Teppich.

Handlung

Agent Jack Reacher (Tom Cruise) hat unzählige Missionen erfolgreich abgeschlossen. Er kehrt in das alte Hauptquartier seiner Einheit zurück, um sich mit Susan Turner (Cobie Smulders), einer Kommandantin seiner alten Einheit zu treffen. Zurück im alten Hauptquartier muss er feststellen, dass Turner wegen Spionageverdacht im Gefängnis sitzt. Außerdem wird er selbst für einen Mord verantwortlich gemacht, der bereits 16 Jahre zurückliegt. Reacher versucht seine Unschuld zu beweisen und Offizierin Turner zu befreien.

Die Buchreihe

Die Jack-Reacher-Filme basieren auf der gleichnamigen Romanreihe von Lee Child. Der erste Film handelte von dem neunten Buch „Sniper“, während der zweite einige Exemplare überspringt und den 18. Teil „Die Gejagten“ thematisiert. Insgesamt gibt es bisher 20 Jack-Reacher-Romane und der nächste ist bereits angekündigt.