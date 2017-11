„Ist mir doch egal, hat er verdient“ 14-Jähriger sticht Mann auf Spielplatz nieder

Von red/dpa 23. November 2017 - 16:07 Uhr

Das 22 Jahre alte Opfer wurde so schwer verletzt, dass es operierte werden musste. Foto: dpa

Ein 14 Jahre alter Jugendliche soll in Berlin einen 22-Jährigen nieder gestochen haben. Als die Polizei ihn fasste, soll er ihnen zugerufen haben: „Ist mir doch egal, hat er verdient, außerdem bin ich erst 14.“

Berlin - Ein 14-Jähriger soll in Berlin mit einem Messer auf einen 22-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Der Jugendliche sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Richter muss entscheiden, ob ein Haftbefehl ausgestellt wird und ob der Verdächtige möglicherweise in Untersuchungshaft kommt. Das wäre wegen des Alters aber eher ungewöhnlich.

Am Mittwochvormittag soll es auf einem Spielplatz in Berlin-Reinickendorf zu einem Streit zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und dem 22-Jährigen gekommen sein. Nach den Ermittlungen der Polizei stach der 14-Jährige mehrfach auf den Älteren ein. Das Opfer wurde so schwer verletzt, dass es operierte werden musste. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei gefasst werden.

„Ist mir doch egal, hat er verdient“

Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ soll der junge Verdächtige den Polizisten zu Vorwürfen, er habe fast einen Mann umgebracht, gesagt haben: „Ist mir doch egal, hat er verdient, außerdem bin ich erst 14.“ Allerdings sind Jugendliche ab dem Alter von 14 Jahren bedingt strafmündig und können nach dem Jugendstrafrecht verurteilt und bestraft werden.

In Berlin kommt es immer wieder zu solchen Angriffen. Fast immer sind die Messerstecher Männer, in manchen Fällen Jugendliche unter 18 Jahren. In bestimmten Kreisen vor allem in sogenannten Problemkiezen gehören Messer fast zur Standardausrüstung bei jungen Männern.