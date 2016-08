Internetumfrage Radfahrer dürfen ihre Meinung sagen

Von red/dpa/lsw 31. August 2016 - 07:26 Uhr

Radfahrer im Südwesten werden befragt.Foto: dpa

Welche Stadt oder Gemeinde macht Fahrradfahrern das Leben leicht und welche schwer? In einer Internetumfrage können Radler jetzt wieder deutlich ihre Meinung sagen.

Stuttgart - Zum siebten Mal startet ab Donnerstag (1. September) der Klimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Dabei gilt es, 27 Fragen zu beantworten. Am Ende stehe die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“, teilte die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) in Stuttgart mit.

Dem Netzwerk gehören 58 Städte, Landkreise und Gemeinden im Südwesten an. Damit eine Kommune bei der Auswertung berücksichtigt werden kann, muss eine Mindestzahl an Bewertungen eingehen. Für eine Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern sind das 100 Teilnehmer, bei mehr als 100 000 Einwohnern werden 75 Abstimmungen erwartet und für kleinere Orte gilt 50 als Mindesteilnehmerzahl.

Beim ADFC-Fahrradklimatest 2014 erreichten bundesweit in der Kategorie der Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern Karlsruhe und Freiburg hinter Münster (Nordrhein-Westfalen) die Plätze zwei und drei. Stuttgart landete auf dem 28. Rang, kam aber auf einen dritten Platz in der Kategorie Aufholer für die größte Verbesserung im Vergleich zu 2012.