In Landauer Schwimmbad Frau nimmt sich vor zahlreichen Badegästen das Leben

Von red/dpa 22. April 2017 - 13:38 Uhr

In einem Schwimmbad in Landau hat sich eine Frau das Leben genommen. Auch der Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen. (Symbolbild)Foto: dpa

Zu einem schrecklichen Vorfall ist es in einem Schwimmbad im pfälzischen Landau gekommen. Eine Frau hat sich vor Badegästen das Leben genommen. Einige der Badegäste versuchten noch, der Frau zu helfen, doch für sie kam jede Hilfe zu spät.

Landau - Vor den Augen zahlreicher Badegäste hat sich eine Frau in einem Freizeitbad im pfälzischen Landau das Leben genommen. 25 Menschen waren dabei in unmittelbarer Nähe, mehrere Hundert Gäste mussten das Bad vorzeitig verlassen, wie ein Polizeisprecher am Samstag in Ludwigshafen sagte. Der Vorfall habe sich am Freitagnachmittag in einem Außenbecken ereignet. Einige der Badegäste versuchten demnach noch, der Frau zu helfen und verständigten das Personal des Freizeitbads. Trotz rascher Rettungsversuche kam für die Frau jedoch jede Hilfe zu spät.

Das Personal des Schwimmbads und die Angehörigen der Frau wurden psychologisch betreut. Das Freizeitbad wurde vorübergehend geschlossen, auch am Samstag pausierte der Badebetrieb noch. Das Bad fasst nach Angaben der Polizei insgesamt 400 Gäste. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft soll am Montag über weitere Untersuchungen entscheiden.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/